Declaran con muerte cerebral a alcalde de Valle de Chalco

Ciudad de México.- El presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue diagnosticado con muerte cerebral, informó el gobierno del Estado de México. El alcalde fue atacado el martes tras realizar un recorrido por calles del municipio.



El titular del área de Comunicación Social del gobierno mexiquense, Jorge Pérez Zamudio, explicó que aún no se ha dado el comunicado oficial por parte de la Secretaría de Salud, sin embargo, ya se sabe el resultado de los estudios que le practicaron a Tenorio Contreras.



El secretario de Salud de la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas, informó esta mañana que el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco se deterioraba y el pronóstico era malo.



Explicó que una vez que se realizó una craneotomía para descomprimir el edema cerebral, se detectó que tiene una hemorragia, un hematoma subdural y un desequilibrio electrolítico.



Tenorio Contreras fue atacado el martes por un hombre que le pidió un aventón luego de hacer un recorrido por el municipio. Estando en la camioneta junto al funcionario, el agresor sacó un arma y le disparó a él y a su secretario particular.



Desde ese día, el alcalde se encuentra internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde es atendido de la herida de bala en la cabeza. Su secretario particular recibió un disparo en la mandíbula.



