Dedican festival a la danza… pero sin pagar a compañías

“Hemos estado una infinidad de veces en el encuentro, es la primera vez que el pago de honorarios se extiende tanto. Un desierto para la danza es uno de los festivales más importantes de Sonora, tiene ya 27 años, este tipo de descuidos administrativos o de falta de solvencia económica, que supongo sucede en este caso, no deberían estar sucediendo”.

A cinco meses de que se realizara el festival, al menosde las 10 que participaron, confirmaron aque ellesy hasta la fecha desconocen cuándo recibirán estos recursos. En esta situación se encuentran Drama Danza, Contempodanza, Quiatora Monorriel y la compañía anfitriona, Antares Danza Contemporánea.“Hemos escrito cartas y en las últimas no nos contestaron. No es la primera vez que participamos en el festival,. Es alarmarte, se está replicando en otros lados”, lamentó Cecilia Lugo, directora deEn la misma circunstancia está Rossana Filomarino, directora dey quien recientemente anunció que dejaría de producir obras de gran formato por falta de condiciones. Ha optado por no preguntar la fecha de pago, pues tampoco ha recibido una respuesta.“Ya me cansé de estar enviando correos, hace un mes que ya no hago nada, no estoy pidiendo limosna. Tengo que poner de mi bolsa el sueldo de los bailarines, porque tienen que comer, no pueden esperar, dos, cuatro meses”, señaló la creadora quien para el festival, que se realizó del 26 de abril al 4 de mayo, estrenó El canto del cisne (Periplo 2018).Benito González, de la compañía, aseguró que le deben 30 mil pesos y que, al igual que Filomarino, tuvo que cubrir el sueldo de sus bailarines e iluminador.“Nosotros trabajamos con un fondo del grupo, a mí me paguen o no trato de cubrir el pago de honorarios de los bailarines, pero no es la situación de todo mundo y no siempre se puede hacer eso. Ahorita dimos una función de la cual ya no puedo pagarles porque el fondo ya se acabó”, afirmó el coreógrafo.solicitó una entrevista con Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura; hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.Alejandra Olay, coordinadora de Información Cultural de la dependencia local, explicó que el; “el Instituto no tuvo la posibilidad de entrar en los recursos del Profest; la Federación no está generando apoyos a festivales, se solventa con recursos estatales. No hemos podido solventar (los pagos), 80 por ciento se ha cubierto. No tengo el dato de las compañías a las que les han pagado y a cuáles no”, declaró.De las agrupaciones tres confirmaron que sí les habían pagado: Delfos Danza Contemporánea y YSYC, El Teatro de Movimiento, así como la coreógrafa Tatiana Zugazagoitia.“Estuve en la misma situación hasta muy poco, me pagaron hace tres semanas. Iban a pagar muy inmediato porque tenían el recurso, pero se empezaron a tardar desde la firma del contrato. Me indigna muchísimo que a unos no les hayan pagado, ¿por qué es discrecional?, el recurso debió salir completo”, señaló Zugazagoitia.Los coreógrafos entrevistados coinciden que el atraso en los pagos es constante en las instituciones, por ello consideran que deben implementarse medidas como una penalización en caso de que no se cumplan con los tiempos, que se firmen contratos antes de la función y terminar con la burocracia.“Habría que revisar el sistema de pagos de la burocracia que está atrás de este sistema, agilizarlos de algún modo, son todas las instituciones, por lo menos con las que he trabajado”, lamentó Rossana Filomarino, a quien le adeudan 20 mil pesos.