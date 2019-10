Defensa de Robles presentará denuncia por licencia falsa

"Esperamos que en la resolución que recaiga esta apelación pues podamos obtener el cambio de esta medida cautelar como cualquier ciudadano mexicano que está acusado de cualquier delito no grave y que ella pueda pasar el proceso en libertad", dijo.

La defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presentará una denuncia general para determinar quién o quiénes expidieron una presunta licencia de conducir falsa a la ex funcionaria.De acuerdo con el abogado Julio Hernández,(FGR)En entrevista con Pedro Gamboa, para Milenio , comentó que no conocen al trabajador Pánfilo Escobedo, quien ha sido señalado como quien expidió la licencia y que-de acuerdo con la Semovi-no fue despedido, sino que no se le renovó contrato.Será en general para que sea la Fiscalía la que averigüe quién es el responsable de estos hechos; nosotros a esta persona ni siquiera la conocemos, de manera que presentaremos una denuncia mostrándole estos hechos a la Fiscalía y determine quién o quiénes son los probables responsables.Julio Hernández confió en que durante la próxima audiencia del 15 de octubre se pueda lograr que Rosario Robles enfrente su proceso en libertad, luego de haber sido llevada al penal de Santa Martha Acatitla.