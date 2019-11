Defiende México libertad de expresión de Evo

"Esto significa que la libertad de expresión de los asilados no debe estar sujeta a mayores limitaciones que las que tendría cualquier ciudadano mexicano", manifestó la Cancillería mexicana.



"México debe hacer respetar el protocolo de refugiado con Evo Morales'', dijo Áñez.



Ante el reclamo de la autoproclamada, de que México permite ahacer declaraciones sobre la situación de su país desde el exilio, laEn una nota informativa, la dependencia aseveró que el derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional mexicano, así como el, los cuales no hacen distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco de la condición bajo la que se encuentran estos en el País., establece en su artículo 5 que no es posible coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra este o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados.Este jueves, Áñez, quien se autoproclamó Presidenta interina de Bolivia en una sesión sin quórum, acusó a Morales de avivar las protestas en su contra desde su exilio en México y anunció que reclamaría a la administración de Andrés Manuel López Obrador.y de la cual México es parte, establece en su artículo 18 que los asilados políticos solo están impedidos de intervenir en la política interna de los países que les dieron refugio.