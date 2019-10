Definen el rumbo del legado de Octavio Paz

Ciudad de México.- Las cenizas de Octavio Paz y su viuda, Marie José Tramini, podrán visitarse en el Antiguo Colegio de San Ildefonso a partir del 31 de marzo de 2020, en el aniversario 106 del poeta.



Según Eduardo Vázquez Martín, titular del museo, la fecha ya fue convenida por los representantes de las tres instituciones que conforman el mandato del recinto.



“Para entonces vamos a tener el memorial y todos los elementos que forman parte.



Así lo acordaron nuestros mandantes a través de Marina Núñez (subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura federal, SC), el maestro Jorge Volpi (coordinador de Difusión Cultural UNAM) y el propio secretario de Cultura de la ciudad (José Alfonso Suárez del Real)”, informó en entrevista.



Tras la reciente designación del DIF de la Ciudad de México como heredero universal de los bienes del Nobel –pues Tramini falleció intestada–, el cauce legal para que los restos de ambos arriben al museo es, a decir de Vázquez Martín, el esperado.



“La resolución es la que siempre se contempló, porque así lo establece la ley, porque, como era intestado, los bienes pasan al DIF. El camino lo han marcado ya las instituciones, tanto de la ciudad como federales y de la UNAM”, detalló.



La cercanía de Paz con San Ildefonso, donde estudió cuando era la sede de la Escuela Nacional Preparatoria, fueron las razones por las cuales, desde fines de 2018, se decidió que ahí reposarían sus restos.



Aunque inicialmente se planteó que el patio principal sería el sitio para el memorial, que contará con una pieza del artista Vicente Rojo –quien, además, diseñará las urnas–, Vázquez Martín explicó que ahora se han decidido por otro espacio privilegiado: una sala con vista al Patio de Pasantes, donde se ubicará la obra de Rojo.



“Un dignísimo lugar para las cenizas de Paz y, no hay que olvidar, de Marie-Jo”, expuso.



La sala, además, tendrá una biblioteca abierta a los visitantes del recinto que Paz retrató en su poema Nocturno de San Ildefonso.



“Será un acervo de consulta lo más accesible posible. La idea es, desde luego, tener todas las obras de Paz en varias ediciones, de sus biógrafos y no solo eso, sino también en otros soportes, como tabletas, donde se le pueda escuchar, ver, entrevistas, conferencias, lecturas en voz alta.



“Un espacio que no implique grandes protocolos para acceder a los acervos, para poderlos leer ahí, hojearlos, un espacio para estar en compañía de la palabra, la voz del poeta, y poder estar acompañado de sus cenizas como forma de convocar su espíritu”, proyectó.



Hasta hoy, las cenizas y el archivo de Paz son lo único que tiene destino ya definido.



Según el testamento del escritor, el Colegio Nacional, al que perteneció, será depositaria de sus papeles, cartas, documentos y correspondencia.



Nombran a Albacea

El 3 de octubre, Francisco Antonio Santamaría, titular del área jurídica y de normativa del DIF de CDMX, protestó como albacea de la herencia de Tramini. Con ello, esta institución, junto a la SC y su par capitalina decidirá qué hacer con los bienes.



Suárez del Real aseguró que aún no se determina el destino de las propiedades, biblioteca y obras de arte del poeta. Hay, sin embargo, un avance sobre sus regalías.



“En eso hay un consenso: los derechos de autor son del pueblo mexicano. En ese sentido, nosotros estamos valorando la pertinencia de, con esos derechos, generar la Fundación (Octavio Paz). Estamos viendo si esa es la figura, todavía no hay nada determinado”, adelantó. También dijo que se estudia la posibilidad de que la casona en Mixcoac, que perteneció al abuelo del Nobel, Ireneo Paz, pueda utilizarse para el resguardo. Esta, por ahora, está en propiedad de monjas dominicas.



“Todo mundo tenemos muy presente en la memoria el anhelo no plasmado en escrito, sino en charlas, pláticas, de poder recuperar la casa del abuelo para tener allí un espacio de difusión de la literatura, de la cultura, por parte del poeta”, expuso.



Consultado sobre las resoluciones, Ángel Gilberto Adame, biógrafo y notario de Paz, asegura que la designación del DIF como heredero es el camino adecuado.



“Fue legalmente correcto, por no haber comparecido algún pariente consanguíneo de Marie José. Es de advertir que existe la posibilidad de que alguien pueda aparecer exigiendo algún derecho, puesto que la ley da un plazo de 10 años. En términos del procedimiento, es un avance luego de tantos absurdos retrasos”, celebra.