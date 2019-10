Rosario Robles se declara inocente; pide enfrentar proceso en libertad

“El daño a mi persona es muy grave, ya que debido a que el nuevo esquema de justicia es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad, se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una ex servidora pública. Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el poder judicial”, afirmó.

El magistrado del Quinto Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México lleva a cabo este martes una audiencia parala ex secretaria de Desarrollo Social,, acusada de participar en el desvío de recursos públicos.A través de una carta leída por sus abogados, Robles Berlangay rechazó cualquier intensión de evadir la justicia.Su defensa apeló la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien el 13 de agosto pasado decretó prisión preventiva oficiosa en contra de la ex funcionaria, por el riesgo de una eventual fuga.El juez argumentó en su resolución que Robles “tiene los medios y los contactos” para darse a la fuga, razón por la que se le impuso la prisión preventiva.Durante la diligencia de “”, el magistrado podría confirmar, modificar o revocar el fallo del juez Delgadillo Padierna, informó el abogado de la ex funcionaria, Julio Hernández.Después de dos meses en el Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla, se prevé que la tarde de este martes se defina si Robles Berlanga puede enfrentar el proceso en libertad, ya que la próxima audiencia del caso está programada para diciembre.