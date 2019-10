Definitivo: Aeroméxico deja Saltillo

Saltillo, Coah.- Muy poco duró el gusto de contar a temprana hora con un vuelo de llegada y salida a la Ciudad de México, porque la modificación de horarios, realizada por Aeroméxico a partir del 1 de octubre, finalizará el viernes 29 de noviembre, fecha en la cual la aerolínea se irá de forma definitiva.



Lo que era un secreto a voces en los pasillos e instalaciones del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, se confirma al constatar que en la página oficial de Aeroméxico los vuelos 2422 México-Saltillo y 2423 Saltillo-México ya no operarán a partir del lunes 2 de diciembre, y lo mismo se aprecia en diferentes sitios de venta de boletos de avión en internet.



Y esta vez no se trata de eliminar el vuelo por la temporada de otoño-invierno, cuando la niebla obliga a la suspensión, desvío hacia terminales alternas o cancelación de vuelos, esta vez se verificaron los meses de marzo, abril y hasta mayo o junio, y no aparecen más las frecuencias que le daban conectividad aérea a esta región con la capital del país.





ES UN RETROCESO: TADEO CARRIZALES



Para el delegado de Recursos Humanos de la AIERA, Tadeo Carrizales Isaac, el quedar sin conectividad aérea “es un verdadero retroceso, porque tener que trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey resulta una afectación considerable en tiempo y en lo peligroso que se pone la carretera, y se pierden horas de congestionamiento cuando hay accidentes que cada vez van más al alza”.





SIN CONECTIVIDAD EN SALTILLO



Para el expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Coahuila y experto en turismo, Armando de la Garza, “el hecho de que Aeroméxico emigre de Ramos Arizpe y la Región Sureste, y que Saltillo pierda la conectividad con la capital del país, lo llamaría desastre; imaginar que la capital de un estado no tenga conectividad directa con la capital del país no puede definirse de otra forma, sobre todo con la industrialización de la región”.