Defrauda $96 mil con ‘flor de la abundancia’

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer acusada de defraudar con 96 mil pesos a tres integrantes de una familia, bajo el esquema conocido como "flor de la abundancia", fue detenida por la Agencia Estatal de Investigaciones, en San Nicolás.



A la sospechosa, identificada como Elvia del Rocío, de 55 años, se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de fraude y fue internada en el Centro de Reinserción Femenil.



De acuerdo con información de la AEI, la detención fue realizada en un inmueble de la calle Cebú, marcado con el número 1327, en el tercer sector de la Colonia Hacienda Los Morales.



La indagatoria determinó que la afectada fue invitada al citado esquema por una amiga, quien le presentó a Elvia Rocío.



Se precisó que la promesa que le hicieron a la víctima fue de por lo menos duplicar el dinero que entregara.



El pasado 15 de julio del 2016, según la AEI, Elvia Rocío y la afectada se conocieron para explicar la manera en la que se realizaría la inversión.



La ahora acusada le dijo que por cada 24 mil pesos entregados, ella se comprometía a devolverle 192 mil pesos en un lapso de tres semanas.



En la investigación se estableció que la afectada entregó 24 mil pesos y además convenció a sus dos hijos de participar.



Su hijo dio 48 mil pesos y su hija otros 24 mil pesos.



El dinero prometido no fue entregado en el citado tiempo, por lo que los familiares buscaron insistentemente durante dos años, hasta agosto del 2018.



Varias ocasiones, hasta la fecha, fueron a su domicilio para reclamarle y Elvia Rocío les mencionó que no tenía el efectivo, porque aún no se lo habían pagado.