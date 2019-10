Deja Salinas presidencia de la Liga Mexicana de Beisbol

Comunicado oficial de la Liga Mexicana de Beisbol, tras la Asamblea de Presidentes celebrada en Monterrey, N.L. https://t.co/Vx0OhYCJ8x — LMB (@LigaMexBeis) October 8, 2019

La era de Javier Salinas al frente de lallegó a su fin., Salinas anunció oficialmente su salida de la liga para atender otros asuntos profesionales.tanto de estrategias comerciales como deportivas.El cambio de pelota de Rawlings a Franklin, la firma del acuerdo con Grandes Ligas con clausuras sobre la venta de los peloteros que no fueron informadas a los 16 presidentes del circuito veraniego, y el reciente nombramiento del ex ligamayorista Fernando Valenzuela como comisionado de la LMB, fueron algunos de los tropiezos durante los dos años de gestión de Salinas.de los posibles candidatos a ocupar la presidencia, sin embargo, los nombres que cada vez toman más fuerza son el Horacio de la Vega, ex titular del Indeporte, y el de Othon Díaz, presidente de los Diablos Rojos del México.