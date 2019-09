Dejan tormentas playas despejadas de sargazo

Ciudad de México.- La temporada de ciclones en el Océano Atlántico, y en particular el huracán "Dorian", que en días pasados azotó las Bahamas, han dejado daños severos en algunos destinos del Caribe.



En ocasiones estos fenómenos de la naturaleza tienen efectos secundarios que benefician a comunidades diferentes al lugar afectado, y en el caso de Quintana Roo, una de las consecuencias ha sido la limpieza del sargazo en sus playas.



"Las otras (tormentas) que se van formando no sólo contribuyen con los vientos a deshacer esas manchas de alga que vienen hacia acá sino que también, por las lluvias que provocan, al enfriamiento del mar. De esa manera, van frenando la reproducción del alga. Actualmente y por las próximas dos o tres semanas, estamos a salvo del sargazo en toda la Península de Yucatán.



"A la temporada de huracanes le sigue el inicio de la llegada de los frentes fríos desde el norte, por lo cual prácticamente concluye la llegada del sargazo", comentó hace unos días a REFORMA Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.



Al cierre de esta edición, la situación del alga en las costas quintanarroenses se mantiene estable y con una baja llegada.



Durante el pasado periodo vacacional de verano, la presencia del alga en algunas de las playas implicó una carga fuerte para los servicios turísticos. Aun así, el número de turistas aumentó comparado con el año anterior.



Lo que sí se registró fue una caída de entre 3 y 4 por ciento en la ocupación hotelera de Cancún y Riviera Maya.



"Notamos que cada vez más viajeros optan por hospedarse en alternativas distintas a un hotel, como en un condominio o departamento. Crece el número de llegadas pero no la ocupación hotelera", explicó el funcionario.



El arribo de visitantes desde destinos clave, como Canadá, Colombia y el interior de México, tendió a registrar una subida, con Estados Unidos como excepción.



No obstante, dijo Flota, fue poco común que se cancelaran los viajes si ya se habían reservado.



"Las cancelaciones en la parte extranjera, más bien, se dieron en eventos como bodas".



Para la próxima temporada de calor y mayor presencia de sargazo, se han tomado medidas como la construcción de barcas recolectoras y se planean acciones para anticiparse a la llegada del alga a la playa.



"Lo que ha hecho falta es inversión para tener de manera permanente las barreras que protejan la playa de la llegada de sargazo y todo el procedimiento, porque hay que contener y luego recogerlo mar adentro y darle uso. Creo que para el próximo año estaremos mejor preparados de manera que la batalla en la playa sea menor", comentó.



Flota recomienda consultar al hotel donde uno se hospedará para estar al tanto de cualquier situación y conocer la información más actual sobre el tema.



Nueva plataforma



Con el objetivo de que quienes lleguen a Quintana Roo tengan más información sobre lo que pueden hacer en el Estado, el Consejo de Promoción Turística de la entidad planea abrir en noviembre una página web en la que se incluirán datos a eventos, cenotes, zonas arqueológicas y otras opciones de turismo.



"El viajero podráadelantarse y planificar sus actividades con todas las opciones que hay", dice Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.