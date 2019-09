Delito de Winckler es grave: Cuitláhuac García

Xalapa, Veracruz.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García confirmó la orden de aprehensión girada contra el Fiscal General separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz, a quien junto con sus colaboradores le fue iniciado un proceso penal por el delito de secuestro, en agravio del chofer del exfiscal Luis Ángel Bravo.



En tanto, el mandatario local aseguró que el delito del que se le acusa a Winckler Ortiz, es grave:



"Está girada por un juez y el delito es muy grave, nosotros ya lo veníamos diciendo, ahora el Poder Judicial lo corrobora, en la Fiscalía General no estaba un procurador de justicia, estaba un auténtico delincuente, una mafia y nos están dando la razón", expresó García.







Agregó que el proceso que sigue es ubicarlo y detenerlo:



"Es un delito muy grave y es más grave que hayan usado la Fiscalía al servicio de un grupo delincuencial y no al servicio de la gente. Ahí están las pruebas, incluso los jueces han respaldado la decisión de los jueces porque no han conseguido amparos debido a que les asiste la razón a los diputados locales cuando suspendieron al Fiscal Winckler", manifestó.



Explicó que esta orden de aprehensión la conocen todas las instancias y donde los encuentren serán detenidos, aseguró.



El sábado, un juez federal solicitó a la Unidad Integral de Control de la Fiscalía General del Estado, revisar el proceso penal abierto en contra de Winckler y sus fiscales, Marcos Even Torres, Eduardo Coronel Gamboa, Sergio García Celis, Roberto Mora Mil y Uriel Rodríguez González, ya que al considerar que el delito de secuestro es grave, tendría que solicitar al juez del fuero común la orden de aprehensión en contra de los exfuncionarios.



La denuncia fue presentada en este año por Rubén Zárate Aviña, chofer de Bravo Contreras, la cual fue usada en el juicio político que pretendió ser integrado en contra de Winckler para su destitución, sin embargo, los propios diputados reconocieron que no había pruebas suficientes y las personas que acudieron a testificar cayeron en contradicciones, por lo que fue declarado improcedente.