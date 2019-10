Demandan a Robert De Niro por acoso

Ciudad de México.- Graham Chase Robinson, ex asistente de Robert De Niro, demandó al actor por acoso sexual y discriminación de género, reportó TMZ.



La demanda describe que Robinson fue contratada por el histrión de Taxi Driver en 2008, y que se dirigía a ella con actitud hostil, abusiva e intimidante, llamándola "perra" y "mocosa".



La demandante agregó que el ganador del Óscar también le sugirió embarazarse de uno de sus compañeros y que hacía bromas sobre sus recetas de Viagra.



Entre otras acusaciones, también señala que De Niro orinaba mientras realizaba llamadas telefónicas con la presunta víctima, además de que le exigía que le rascara la espalda y lo despertara si se quedaba dormido; también la demanda señala que Robinson fue abofeteada por un amigo del actor, y que éste no hizo nada al respecto.



Además de acoso y discriminación de género, la ex asistente también mencionó que se le deben pagos retrasados.



Graham Chase Robinson es la mujer que anteriormente había sido demandada por Robert De Niro; se le acusaba de desvío de fondos de la casa productora del histrión, uso indebido de la tarjeta de crédito de la empresa y también se le reclamó que vio 55 episodios de Friends en cuatro días laborales.