Demandan a Tesla por muerte de conductor que no pudo salir tras choque

Estados Unidos.- La familia de un hombre que murió en Florida tras un choque en un Tesla presentó una demanda civil "por homicidio culposo" contra esta empresa estadounidense al considerar que el conductor falleció al no poder salir de vehículo que se incendió rápidamente.



Omar Awan, un médico de 48 años y padre de cinco menores, falleció en febrero pasado cuando el vehículo se estrelló contra un árbol en el condado Davie, al norte de Miami.



El abogado Stuart Grossman y la viuda, Liliana Awan, señalaron este lunes en rueda de prensa que Omar murió atrapado en el vehículo porque los socorristas no pudieron abrir las puertas antes de que se incendiara porque estaban atascadas y tampoco pudieron romper las ventanas.



"Estaba vivo mirando a los socorristas que estaban allí para salvarlo, hizo contacto visual con ellos", subrayó Awan.



"El incendio envolvió el automóvil y quemó al doctor Awan todo porque el Modelo S tiene manijas de puerta inaccesibles, no hay otra forma de abrir las puertas y por un riesgo de incendio irrazonablemente peligroso", señala la demanda, presentada el pasado 10 de octubre.



Grossman, que considera que se trata de un "defecto de diseño", dijo que las características futuristas del Tesla Modelo S 2016, incluida la batería de iones de litio, mataron a Awan, no el accidente en sí.



Los socorristas no pudieron salvarlo, y Awan murió atrapado dentro del auto en llamas, señalaron lo demandantes.



Con los vehículos eléctricos, los socorristas buscan evitar romper los cables de alto voltaje.



La demandante también criticó la batería del automóvil por incendiarse.



"Quiero que Tesla reconozca las fallas del automóvil y mejore su seguridad para evitar que las personas mueran y dejen a sus familias", dijo Awan visiblemente afectada. EFE