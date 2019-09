Demi Moore confiesa que su madre la vendió con un hombre para abusar de ella

Laestadounidenseha revelado que en su adolescencia fuepor un hombre con el consentimiento de su, quien habría recibido dinero del agresor.En declaraciones al programa' de la, Moore, de 56 años, hizo algunas confesiones de su vida. La actriz contó que en su adolescencia su madre la llevaba a bares con el fin de llamar la atención de los hombres.En una ocasión, cuando tenía 15 años, al llegar a su casa se encontró con un individuo en el interior del domicilio y esa persona tenía una copia de las llaves del apartamento donde ellas vivían. La actriz relató que el hombre la violó y luego le preguntó qué se sentía "ser prostituida" por su madre a cambio de 500 dólares.Al ser preguntada sobre si creía que su madre la había "vendido" intencionalmente, Moore dijo que no creía que eso fuera así. "No creo que haya sido una transacción sencilla", aunque ella "le dio acceso y me puso en peligro", agregó.Asimismo, confesó que su madre sufríay que esta intentó suicidarse en varias ocasiones.