Demolerán el Hospital Regional ‘Zaragoza’ del IMSS

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabajarán de manera conjunta para demoler el Hospital General Regional (HGR) No. 25 "Zaragoza”, que resultó dañado por los sismos de septiembre de 2017.



Luego de un proceso de licitación pública que se declaró desierto y ante la necesidad de iniciar la demolición, se decidió que la Sedena realice los trabajos, los cuales tendrán una duración de siete meses aproximadamente.



En lo que respecta a la construcción de dicho Hospital, el IMSS informó que la obra estará terminada en un lapso de 18 a 24 meses y la empresa encargada, se determinará a través de la licitación pública que se llevará a cabo en los próximos seis meses, tiempo suficiente para desarrollar el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y la adjudicación de la obra.



A través de un comunicado, se aclaró que en todo momento el IMSS es responsable de esta tarea y en esta primera etapa, la Sedena participará como ejecutora de la demolición.



Juan Manuel Delgado García, coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del Seguro Social, subrayó que no habrá afectación de viviendas o vialidades de la zona, ya que el método que se empleará para la demolición del hospital no implica movimientos extremos, además se tomarán las medidas que marca la reglamentación.



Agregó que esta recomendación se tomó después de los estudios y análisis que realizó el Colegio de Ingenieros Militares, al tratarse de un inmueble ubicado sobre una vialidad principal y en una zona densamente poblada.



Informó que, debido a las características del suelo, la edificación del nuevo hospital será de manera horizontal y tendrá otra distribución arquitectónica.



Con información de Excelsior