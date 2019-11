Denuncia extorsión de elementos de policía civil

Piedras Negras, Coah.- Una mujer denunció a elementos de extorsionarla con 20 mil pesos para dejar en libertad a su esposo, aún y cuando les entregó la cantidad estos lo detuvieron y consignaron ante el ministerio público por el motivo de posesión de narcóticos.



Marisela “N”, denunció formalmente a los elementos de la policía civil Coahuila por la detención ilegal en contra de Alfonso Cisneros López.



A pesar de haber entregado dicha cantidad, los elementos pusieron a disposición del ministerio público a su pareja por el delito de narcomenudeo y le quitaron su unidad de reciente modelo.



Indicó que iban a bordo de su automovil Nissan Sentra a la altura de la colonia El Eden cuando fueron detenidos.



Explicó que los elementos les quitaron los teléfonos y al revisarlos les aseguraron que tenían nexos con pateros.



“Debido a eso se llevaron a mi esposo y me pedían 8 mil dólares para que lo dejaran en libertad”.



Aseguró que ella les consiguió 20 mil pesos que pidió prestados para que lo dejaran en libertad y a pesar de esto no se lo entregaron.



Agregó que al no recibirlo verificó en la fiscalía y estaba detenido por posesión de narcoticos y consignado.



Ayer presentó la denuncia formal ante el ministerio público por el motivo de extorsión y buscaba el arreglo de su esposo.