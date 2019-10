Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por gobernar con familiares

"El tipo penal que se denuncia, no sólo exige idoneidad en las personas que integren el Gabinete estatal, sino que también, trata de evitar que se conformen redes de corrupción que dañen la administración pública, así como evitar el tráfico de influencias, en las que la consanguinidad, la afinidad y las relaciones afectivas juegan papeles primordiales", argumentó el también abogado.



"Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias,franquicias, exenciones, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico sin causa justificada, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario".



Por actos de nepotismo, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés y lo que resulte, fue denunciado el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tras darse a conocer que su medio hermano Ulises Bravo, participa de manera directa en las decisiones de su Administración.Blanco permitió además que la pareja sentimental de su medio hermano; sus tíos Carlos Juárez López y Jaime Juárez López; y su primo Armando Shajid Bravo López, figuren dentro de la nómina del Gobierno del estado.Roberto Soto Castor, secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal en la Administración de Graco Ramírez, acusó ante la Fiscalía estatal al ex futbolista.Soto presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, donde solicitó que se integre la carpeta de investigación.Se dio a conocer que en el Gobierno de Morelos también labora un amigo del medio hermano de Blanco, Baltazar Jonathan Alegría Mejía, quien fue premiado con 40 mil pesos al mes para desempeñarse como titular de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables en la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que encabeza el ex árbitro Gilberto Alcalá.Bravo fomenta además el influyentismo para imponer a amigos en cargos públicos, según se denunció ante la Fiscalía del estado.El Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado, René Fujiwara Apodaca, ex yerno de Elba Esther Gordillo, expuso en la carpeta de investigación FE/011/2019 que ha sido objeto de amenazas para incorporar a la nómina a Delfino Sánchez Morales, a quien le presentaron en una cita con Ulises Bravo.