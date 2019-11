Denuncian anomalías en interna del PRI

Ciudad de México.- El ex Gobernador Ulises Ruiz denunció que durante la elección para renovar la dirigencia nacional del PRI se detectaron irregularidades "particularmente" en entidades como Oaxaca, Campeche y Coahuila.



Ruiz, quien la semana previa a la jornada electiva se sumó a la campaña de Ivonne Ortega, informó que en estos estados muchas mesas receptoras no fueron colocadas y -a pesar de ello- registraron votación.



En otros casos, agregó, las mesas registran una participación del 100 por ciento, mientras que el 90 por ciento de los votos registrados fueron para el candidato Alejandro Moreno.



"Particularmente en Oaxaca, Campeche y Coahuila las actas de las mesas receptoras dan cuenta de una supuesta histórica participación que en muchas alcanzó el 100 por ciento del padrón y, en casi todas, más del 90 por ciento en favor de Moreno Cárdenas", indicó.



"Ni siquiera instalaron las mesas, las llenaron, les pusieron un porcentaje de votos y entonces vinieron los madrazos de mil 500 contra 30, 20 votos. Ahí realmente no hay una elección. En muchas partes no sólo fue el relleno de urnas, hicieron la elección y ni siquiera instalaron las urnas", abundó.



El ex Gobernador de Oaxaca señaló que Campeche es la entidad que Moreno gobernó hasta el 11 de junio pasado, mientras que Coahuila es el Estado dominado por los hermanos Moreira, entre ellos Rubén, ex Mandatario local y esposo de Carolina Viggiano, compañera de fórmula de "Alito".



En contraste, indicó que en las mesas en donde sí hubo representantes de Ortega la votación fue tan baja que llegó incluso al 5 por ciento.



Ruiz recordó que Ortega denunció que más de mil representantes de su fórmula no pudieron vigilar el desarrollo de la jornada debido al sistema informático instalado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a que se les impidió el acceso o a que fueron expulsados, algunos de ellos con violencia. En total, el PRI instaló 6 mil 150 casillas en todo el País.



"Donde hubo representantes o no corrieron a los representantes de Ivonne, porque finalmente yo no participé, ahí ves lo bajo de la votación. Hay lugares donde el voto fue del 5, del 10 por ciento, y de repente lugares que vienen en 100 por ciento, ¿eso quién se los cree? Eso es de las épocas de (Luis) Echeverría, de (Gustavo) Díaz Ordaz", señaló.



El ex Gobernador no descartó que incluso algunos representantes de Ortega hayan sido comprados o amenazados.



"No sólo eso, yo creo que se los compraron, los cooptaron, los amenazaron; estaban como si estuvieran combatiendo a la peor oposición. La pregunta es si eso es lo que necesitaba el PRI o si eso fortalecía al PRI", consideró.



Advirtió que el partido que Moreno propone no tiene futuro, ya que, de entrada, deberá cargar con la duda respecto a la integridad del proceso interno del cual resultó electo.



"Así como va a cargar con la "casa blanca", va a cargar con lo espurio de haber salido de un proceso desaseado", indicó.



De acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Preliminares (PREP) del PRI, con más del 80 por ciento de las mesas receptoras computadas, Alito lleva la ventaja con el 84.5 por ciento de los votos.