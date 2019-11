Denuncian fracaso de programas y olvido a migrantes deportados

“No tenemos información de nada, solo nos reportan que llegan a Tapachula pero eso es todo lo que nos dicen. Las autoridades han sido opacas y no nos brindan nada a pesar de que hemos enviado cartas al Gobierno Federal”, explicó.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el, debido a que de enero a octubre se, poniendo en riesgo a familias enteras.Además, de enero a septiembre se tienen reportes de, principalmente en los estados de Tamaulipas (205), Baja California (148), Chihuahua (47) y 18 zonas aún por identificar. Asimismo, las personas que perpetraron los secuestros son principalmente grupos crimínales, policías y elementos delDel total de las personas secuestradas, 50 fueron menores de edad y 38 casos fueron de de familias enteras. La mayoría de las personas secuestradas son hombres de mediana edad.Madeline Penman deaseguró que, pues “estamos observando que están siendo recreadas a las partes más peligrosas de México como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros”, aseveró.La experta precisó que las autoridades no ha hecho su tarea ya que, pues el recrudecimiento de la política migrante ha provocado más deportaciones también. “Han dado muy pocas visas humanitarias en el norte del país, pero si en Chiapas dieron 14 mil por qué no pueden hacerlo en el norte”.Ana Sainz dedijo que México no es un país que proteja a los migrantes ya que; aparte de que el, sino todo lo contrario. “La mayoría de las personas detenidas por los agentes migratorios son deportadas, además de los peligros que corren en todos sus recorridos”.