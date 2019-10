Deportista de élite marroquí lanza al mar sus medallas

España.- No es el primero ni será el último, pero el gesto de Anuar Bujarsa, deportista de élite de Marruecos en la especialidad de taekwondo, ha causado un gran impacto en el país. Bujarsa, que pasó cuatro días a bordo de una patera, lanzó sus medallas al mar cuando vio que ya alcanzaba la costa de Lanzarote. “De todos modos, no sirven para nada. Las medallas no se comen”, señaló el deportista en un vídeo de siete segundos, donde se observa cómo se desprende de ellas con una gran sonrisa y haciendo la señal de la victoria.







Bujarsa empezó con el deporte a los tres años, al mismo tiempo que dos de sus hermanos. Se especializó en taekwondo, donde llegó a ganar el prestigioso Trofeo del Trono marroquí y disputó varios combates como internacional. Pero Bujarsa se sentía menospreciado por las autoridades deportivas que no le concedieron ninguna ayuda para poder dedicarse en exclusiva a la práctica deportiva, algo que espera conseguir ahora en España. Si no le deportan antes.



El deportista no se esperaba que su gesto fuera a tener tanta repercusión en los medios, incluidos algunos españoles, y ahora teme que la Policía pueda identificarle con más facilidad y devolverle a Marruecos, “a donde no tengo ninguna intención de regresar”, asegura. “Tiré mis medallas al mar como un símbolo de todo lo que he necesitado desprenderme para iniciar una nueva vida. Ahora espero conseguir otras medallas y otras amistades. Todo lo que no pude lograr bajo la bandera marroquí quiero lograrlo en algún país donde al deporte se le conceda el valor que merece”, señala Bujarsa.



“Víctima de la injusticia y de la represión”



Natural de Safi, Bujarsa se queja de que su hermano ha sido cuatro veces campeón de Marruecos, pese a lo cual nunca ha sido seleccionado para las grandes competiciones. Él ha ganado la Copa del Trono, “pero tampoco he tenido reconocimiento de la Federación. El deporte en Marruecos no tiene la importancia que se le da en otros países”. Una queja a la que une otra circunstancia: “Nosotros somos pobres, lo que también contribuye a que nos ignoren con mayor facilidad”, añade Bujarsa, quien se considera “una víctima de la injusticia y la represión”.



El caso del deportista de taekwondo se ha conocido pocos días después que otro deportista de élite, el futbolista Hisham Kelush, también decidiera embarcarse en una patera con destino a las costas españolas. Kelush llegó a jugar en la primera división marroquí y en su momento pasaba por ser una de las grandes promesas de los Leones del Atlas, el nombre con el que se conoce a la selección nacional del país.



La deserción de deportistas marroquíes no es nueva, pero en los últimos meses se suceden los casos de gran impacto. Como el de la jugadora internacional de fútbol Meriem Buhid, que aprovechó una convocatoria en España para quedarse en Europa, o el de dos jugadoras de la selección de balonmano, que también aprovecharon la celebración de los Juegos del Mediterráneo para escaparse del control de su delegación.



Muerte de un futbolista frente a las costas de Barbate



Con todo, son los casos de aventuras en embarcaciones o pateras los que conmueven a la opinión pública marroquí por el riesgo que entrañan para la propia supervivencia de quienes se lanzan al mar, dispuestos a perder la vida por lograr un futuro. Como fue el caso de Ayub Mabruk, un joven de 21 años tres veces campeón nacional de kick-boxing, uno de los deportes más populares en el país, que murió ahogado hace un año cuando intentaba alcanzar la costa de Barbate (Cádiz).



Mabruk, que quería triunfar como boxeador en España, era natural de Salé, donde vivía con dos hermanos y cuatro hermanas. Todos sobrevivían con lo que su padre, pintor, era capaz de ir sacando. Un vecino señala que Mabruk no le dijo a nadie, excepto a su hermano mayor, que se iba a embarcar hacia España. Su cuerpo fue el último que se identificó y se repatrió a Marruecos de un naufragio en el que murieron otras 22 personas frente a la playa de los Caños de Meca.



Miles de jóvenes marroquíes y argelinos huyen de sus países



A pesar de que cuando se habla de la inmigración irregular que llega a las costas españolas muchos la identifican con jóvenes subsaharianos, la realidad es que en los últimos años ha crecido considerablemente el número de jóvenes marroquíes y argelinos que intentan abandonar sus países para labrarse un futuro mejor en Europa.



Un tercio de los 35 millones de marroquíes son jóvenes y muchos de ellos sufren ante la perspectiva de un futuro cerrado para ellos, sin posibilidades de progresar o, simplemente, sobrevivir de una manera digna en su país. Las autoridades de Rabat nunca han publicado estadísticas fiables sobre el número de jóvenes que intentan emigrar clandestinamente por vía marítima.



Incluso los que destacan en algún aspecto, como Anuar Bujarsa, encuentran todas las puertas cerradas y prefieren arrojar al agua los símbolos de su valor personal, su talento y su sacrificio, esas medallas deportivas que no sirven para nada porque no se pueden comer.