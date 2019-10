Desaparece Issste figura de delegados

Ciudad de México.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) desapareció la figura de delegados estatales y en su lugar designará a operadores administrativos, informó Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del instituto.



“La figura de delegado ya no va a existir y hasta donde yo tengo entendido va a desaparecer en todo el Gobierno federal y nada más va a quedar un delegado. Sí vamos a tener figuras administrativas”, dijo al comparecer en la Comisión de Salud del Senado.



El funcionario explicó que se decidió acabar con los delegados estatales porque en administraciones anteriores se abusó de esta figura y de las funciones que podía realizar.



Detalló que hacían licitaciones para atender necesidades locales y reportaban al Issste pasivos abultados que, incluso, no están justificados todavía.



Aseguró que algunos de estos casos los están revisando el órgano interno de control del instituto y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“Desafortunadamente, de esta figura de delegado se abusó. Un ejemplo de ello es que los pasivos que recibimos de delegaciones de todo el país fue de casi 3 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque los delegados tenían la facilidad para hacer contratos de manera unilateral”, señaló.



El director del Issste expuso que esperan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les indique cuál será la nueva estructura administrativa que operará para el organismo de salud en los estados, y que deberá entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2020.



La senadora del Partido Acción Nacional Mayuli Latifa Martínez, integrante de la Comisión de Seguridad Social, reclamó que en Quintana Roo, debido a que ya no hay delegado del Issste ni titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ni mandos medios en coordinaciones, se han dejado de realizar algunas gestiones.



Ramírez Pineda reconoció que la transición administrativa ha sido complicada, pero afirmó que atenderán ésas problemáticas en ésa entidad.



Aseguró que ya hay personal administrativo nombrado, pero será transitorio, en lo que arranca la nueva estructura en los estados.