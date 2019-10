Desaparece jovencita en Saltillo; la buscan en hospitales

“Salió sola como a eso de las 6 de la tarde y no dijo a dónde iba, cuando pide ayuda le marca a un amigo le dice que está lastimada del pie como a eso de las 2:30 de la mañana, pero a las 2:40 su teléfono deja de dar línea”.

Los padres dela buscaron desesperados luego de que no llegara a casa a dormir el pasado sábado y llamara en la madrugada pidiendo ayuda porque estaba lastimada para luego no volver a contactarlos, señaló su hermana vía telefónica la mañana de este domingo.Señaló la hermana Lucía Marín quien señaló que sus padres se encontraban levantando una denuncia de desaparición.Sin embargo para la tarde del domingo los papás de la chica de 21 años ya habían vuelto a contactarle, recibiendo de parte de la chica la noticia de que estaba en un hospital, aunque los progenitores continuaron sin conocer su paradero pues estando sin batería su hija no pudieron ahondar sobre en que hospital estaba, por lo que empezaron a buscarla por toda la ciudad, señaló Lucía Marín.