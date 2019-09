Desaparece niña de nueve años en escuela primaria

Chihuahua.- Una menor de nueve años se encuentra desaparecida desde la tarde de ayer, luego de que su madre denunció que al acudir a recogerla a la escuela primaria no la encontró en el salón de clases, aunque la mochila de la menor estaba intacta.



La mujer refirió que de inmediato dio aviso a las autoridades a través de una llamada al número de Emergencias 911, por lo que policías acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos.



La madre de la menor, quien se identificó como Brenda Núñez acudió a la primaria Independencia, en la avenida Nueva España para atender una reunión de padres de familia, pero al ingresar al salón y ver la mochila, pero no a su hija comenzó a buscarla.



Fue entonces cuando los profesores y otros padres de familia la apoyaron, pero ya no dieron con el paradero de Ashley Valeria de nueve años de edad.



Tras buscarla por un rato dieron aviso a las autoridades, quienes recomendaron buscarla con amigos y familiares y acudir ante la fiscalía para interponer su reporte de desaparición.



Hasta el momento, se desconoce el paradero de la niña, en tanto, los padres de la menor manifestaron su indignación con directivos y maestros, quienes, aseguran, mostraban una actitud muy relajada tras la desaparición de Valeria.