Desaparecen los duros filtros de seguridad en el Zócalo

Ciudad de México.- Los asistentes a la ceremonia de El Grito de Independencia que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador no serán sometidos a revisiones y se tolerará la venta de antojitos en la calles del primer cuadro de la ciudad, siempre que no impliquen uso de gas o anafres.



Los asistentes a la ceremonia contarán con nueve accesos peatonales a través de los que se controlará el flujo de la población, se impedirá el paso de carritos, tanques de gas y cualquier objeto que impida el desarrollo tranquilo de la conmemoración.



En entrevista, el subsecretario de Gobierno capitalino, Arturo Medina, informó que elementos de seguridad harán recorridos para evitar el acceso con bebidas alcohólicas, comercio ambulante con gas, pirotecnia y espumas.



Explicó que la estación del Metro Zócalo es la única que estará cerrada para evitar que ingrese el comercio ambulante o ciudadanos con objetos no permitidos y agregó que hay nueve accesos a la Plaza de la Constitución.



"En coordinación con las instancias federales, se instalaron nueve accesos peatonales a través de los que controlaremos el flujo de población sin revisiones, vamos a contener carritos, tanques de gas y cualquier cosa que no permita el sano desarrollo del festejo", señaló.



Agregó que los accesos están ubicados en todas las bocacalles: 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Febrero, Madero, 16 de Septiembre, Tacuba, Moneda y Corregidora.



Después de la conmemoración del 209 aniversario de la Independencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, detalló que en la explanada de la Plaza de la Constitución no se permitirán ventas, únicamente en las calles aledañas.



El subsecretario de Gobierno dijo que las personas podrán llevar paraguas pequeños y sin punta para resguardarse de la lluvia, pues el pronóstico así lo prevé.



Además, se espera que a la 1:30 de la madrugada, la plancha del Zócalo quede vacía y lista para el desfile militar del 16 septiembre.



Indicó que hasta el momento se ha contenido el acceso a 237 carritos de comercio ambulante y se está cuidando el tema de protección civil, para que no se usen tanques de gas, ni artículos que puedan ocasionar algún daño a la población.



El funcionario local dijo que en el dispositivo de seguridad que se inició el sábado participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías de la Ciudad de México.