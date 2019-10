Descarta AMLO tocar fondos de pensiones o aumentar edad de jubilación

Ciudad de México.- El gobierno federal no aumentará la edad de jubilación ni usará la pensiones de trabajadores para financiar ningún proyecto de gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En su conferencia de prensa matutina, el mandatario recalcó:



“Vamos a cuidar las pensiones de los trabajadores, somos guardianes de esas pensiones, eso se lo informo a los trabajadores. Vamos a cuidar sus pensiones, sus ahorros, no vamos a hacer uso de esas pensiones. Se van a cuidar. No tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al gobierno, porque no queremos ningún riesgo y sí, buscar la manera de llevar a cabo una reforma, no ahora, porque tenemos que analizarlo bien, y no va a significar afectar a los trabajadores”.



Al cuestionarle si habrá reformas en este renglón durante su sexenio, agregó:



“De una vez lo digo, no va a aumentarse la edad de jubilación… no se afectará a los trabajadores y se tiene que buscar mecanismos de reestructuración de reingeniería para bajar el coso financiero”.