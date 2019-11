Descarta el activista LeBarón que se tratara de una confusión

"No pudo haber sido una confusión y el Secretario de Seguridad Pública de Claudia Pavlovich reconoció que ellos entienden, como entendemos nosotros, que las personas que asesinaron a esos niños y a esas mujeres, sabían perfectamente que eran niños y mujeres", declaró el activista.

"Les dispararon pues casi a quemarropa a Rhonita y a sus niños", dijo.



Para el activista Julián LeBarón,por lo que descartó que se tratara de una confusión o fuego cruzado."Yo creo que tuvieron que haber sabido, yo me imagino que sí, por todas las circunstancias", dijo.Recordó que durante la masacre se registraron dos incidentes, cuando atacaron a su prima Rhonita y a su prima Dawna.Rhonita había dejado una camioneta descompuesta para ir por otra."Y Dawna la otra señora que fue agredida, fue la que llegó a donde estaba la camioneta descompuesta, donde subieron y bajaron niños y todo, que se podían ver perfectamente del cerro donde estas personas estaban y de donde dispararon", afirmó."Entonces ellos regresaron por una camioneta y Dawna se fue más pa' arriba, o sea Dawna se le adelantó a Rhonita. Rhonita le pidió la camioneta a su suegro, y la agreden literalmente a unos 200 metros de la camioneta que estaba descompuesta y a 15 kilómetros más arriba es que agredieron a Christina y a Dawna", narró.A unos metros de la camioneta en la que iba Rhonita, agregó, había casquillos percutidos.Además, enfatizó que a unos 20 metros de la camioneta encontraron una chequera de Rhonita."Pues alguien metió la mano a la camioneta para sacar la propiedad de Rhonita que era su chequera y encontraron también unas monedas. Me imagino que han de haber sacado el bolso, no sé"."Eso nos indica que las personas se acercaron a esa camioneta y sacaron pertenencias antes de que esa camioneta se haya incinerado", narró."Nosotros no aceptamos por un segundo que fue un fuego cruzado porque nunca hubo o sea los disparos nomás vinieron en una dirección, y tampoco aceptamos eso de que fue una confusión nosotros no aceptamos por un segundo el cuento que han venido diciendo".Sobre las investigaciones, mencionó que, con la ayuda de gente del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.Respecto a si le han comentado algún avance en las investigaciones, dijo no tener idea."Yo creo que son muy cínicos cuando nos dicen que van a llegar a las últimas consecuencias y van a capturar a los responsables".El activistay de justicia."Pero cuando no cumplen en algún momento vamos a tener que buscar otra manera de hacer las cosas porque esto no sirve"."Pues no lo sé, pero yo creo que pues los delincuentes no sabemos quiénes son, pero sabemos perfectamente quiénes son las autoridades responsables de la seguridad y yo creo que es nuestra obligación buscar mejores autoridades o ya sea, no sé, otra manera de hacer las cosas".LeBarón puntualizó que en lo que está de acuerdo toda su familia, es que exigirán que se sepa quiénes fueron y por qué lo hicieron.