Descarta SHCP suba precio de gasolina

Ciudad de México.- A pesar del reciente incremento de los precios internacionales del petróleo, el precio de la gasolina en el País no subirá en términos reales, informó la Secretaría de Hacienda.



A través de un comunicado, la dependencia refrendó el compromiso del Gobierno de mantener el estímulo fiscal aplicable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener el alza en los precios de los combustibles.



Esta semana, como consecuencia de los ataques a las plantas productoras de petróleo de Saudi Aramco, el mercado de energéticos ha experimentado una alta volatilidad, con incrementos en los precios del crudo.



"Esto no ha afectado el cumplimiento del compromiso del Gobierno de México de no subir los precios de los combustibles más allá de la inflación", señaló la Secretaria.



Recordó que el estímulo del IEPS tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales de combustible, ante movimientos en las referencias internacionales de los precios, como los sucedidos recientemente.



"Gracias a este mecanismo, el precio de las gasolinas en México ha disminuido en 1 por ciento en términos reales durante esta Administración", señaló.



Agregó que con el incremento en el precio del petróleo las finanzas públicas mejoran, incluso descontando el mayor estímulo al IEPS, por lo que las metas fiscales no se verán afectadas por este movimiento.