Descarta SRE sumisión ante EU

Tras asegurar que otorgarfue la mejor decisión, el Cancillersostuvo ayer que México no mantiene una relación de sumisión con Estados Unidos, por lo que la protección al ex mandatario boliviano no afectará el diálogo con los estadounidenses ni el proceso de ratificación delEn conferencia, desde Palacio Nacional, elfue cuestionado sobre lo incómodo que ha resultado para el Gobierno de Donald Trump un personaje como Evo Morales, quien renunció a la presidencia tras un cuestionado intento de reelección y presiones militares."Creo que estamos en ese mejor momento y, por lo tanto, no espero yo ningún reclamo en la posición que México ha tomado sobre este asilo. No lo hemos tenido y no lo esperamos", aseveró.-¿Puede afectar el proceso de ratificación del TMEC?, se le cuestionó.A pregunta expresa, Ebrard negó que la decisión de otorgar protección a Morales y viajar por él hasta Bolivia no fue comentada con el Gobierno de Estados Unidos.-¿Con Estados Unidos se habló?El funcionario federal aclaró que las diferentes posturas expresadas por México y Estados Unidos frente a ciertos escenarios internacionales no han generado tensión, ya que el país tiene su propia idea de política exterior y los norteamericanos lo respetan.