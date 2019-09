Descartan alza en precio de gasolina

Piedras Negras, Coah.- Para el representante gasolinero, Carlos González Rodríguez, el incremento de hasta un 15 por ciento en el precio del petróleo y la reducción del cinco por ciento en la capacidad de producción mundial, no ha tenido efectos en los precios locales.



Cuestionado sobre la posibilidad de aumentos en el precio de los combustibles en la frontera, en donde los precios están indexados internacionalmente y homologados a los precios en Estados Unidos, señaló que al momento no se ha tenido variación alguna.



Los ataques ocurridos en refinerías de Arabia Saudita, ha generado preocupación a nivel global, sin embargo al momento no se perciben repercusiones, de acuerdo a lo que indica González Rodríguez.



Mencionó que los precios no han cambiado y se mantienen sin variación, no obstante los distribuidores se mantienen expectantes de lo que se presente en los siguientes días.