Descartan sindicatos daños por Deschamps

"Una renuncia largamente anunciada", señaló en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Francisco Hernández, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).



"No dejo de tener la impresión de que tiene que ver con la posición del Gobierno sobre los asuntos sindicales", indicó.



"En la medida que avance la democratización del mundo del trabajo, habrá dirigentes nombrados por trabajadores y menos que no cumplan con su responsabilidad".

"Todo mundo conocemos qué situación se daba ahí y todos teníamos previsto que eso fuera a ocurrir, si la Unidad empieza a vigilar a todos, sí ya hay que considerar otra intención y no solo se busca la democratización de sindicatos", consideró el dirigente de la UNT.



" (Lo de Romero Deschamps) es una señal que nos debe hacer notar el cambio que estamos viviendo", afirmó Hernández Juárez, quien fue cuestionado por la marca de zapatos Ferragamo que portaba.

"No tenemos temor y no hay persecución o no vemos que nos quieran investigar, consideramos que hubo una cuestión en medios, de los excesos, tal vez, pero tendrá que verlo el compañero Carlos Romero, pero no es una embestida en contra del sindicalismo", aseguró.

"Los dirigentes, los que quieren retirarse o seguir lo pueden hacer, no es algo que afecte e movimiento obrero o que afecte a los trabajadores, no se afecta a la clase trabajadora", dijo.

"Los tendrá que atender, pero el movimiento obrero sigue su marcha y seguramente, lo que haya contra Romero, se lo tendrán que comprobar", citó.



Dirigentes sindicales descartaron que haya una afectación al movimiento obrero nacional por la salida decomo líder de los trabajadores petroleros.Afirmaron que se trata de una renuncia esperada, acelerada por el cambio en el Gobierno federal.Destacó que no sorprende en el sector sindical la renuncia del dirigente petrolero, porque ya estaba considerada desde hace tiempo, además, dijo, el cambio de Gobierno aceleró su salida.Consideró que los líderes sindicales deben apresurarse a generar las condiciones democráticas en sus organizaciones y garantizar la transparencia en las finanzas, precisamente para que no haya investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, como le ocurrió al dirigente petrolero."Nosotros debemos apresurar todos los cambios que se requieren en el mundo del trabajo y de comportamientos en los sindicatos."(La renuncia de Deschamps) sí lo tomamos como un llamado de atención en la manera de operar, pero tampoco nos debemos apanicar, hay que actuar conforme la ley", recalcó.Expuso que el caso enseña a los demás dirigentes a tener "las manos limpias" y a no aprovecharse del puesto para sacar provecho personal.Aseveró que sería un exceso del Gobierno que hubiera una persecución contra los líderes de las diversas agrupaciones obreras que hay en el País.El líder de los telefonistas negó que fuera tal marca y aseguró que calzaba unos Michel Domit, de mil pesos.El dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González, indicó que no hay temor entre los líderes, porque lo que sucedía con Romero Deschamps era algo ya conocido desde hace tiempo.El diputado priista Isaías González, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), señaló que la renuncia de Romero Deschamps no es algo que afecte al movimiento obrero del País.El priista señaló que Romero Deschamps tendrá que resolver sus asuntos.Isaías González informó que los diversos dirigentes sindicales se reunieron con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, para exponer que se necesitan al menos 3 mil millones de pesos para apoyar las medidas de la reforma laboral aprobada este año, que señalan la desaparición de las juntas de conciliación y la creación de nuevos organismos para atender el registro de sindicatos.Explicó que hay un periodo de transición que debe ser cubierto para cumplir con la reforma laboral, a lo cual Ramírez Cuéllar les informó que había un monto considerado de solo 500 millones de pesos.