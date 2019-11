Descendientes de Cortés y Moctezuma se reúnen a 500 años de la Conquista https://t.co/2tgyWbTVBE pic.twitter.com/dL3z5i6d7B — Milenio M2 (@Milenio_M2) November 8, 2019

A 500 años de la, descendientes dese reunieron para sanar heridas y dar un mensaje de unión en el Hospital de Jesús, ubicado en el cruce de las calles de República del Salvador y Pino Suarez.Ascanio Pignatelli, de la XVI generación del conquistador español, y Federico Acosta, de la XIV generación del emperador mexica, se vieron por primera vez e intercambiaron algunas palabras, antes de dirigirse al lugar donde descansan los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.Acosta llegó al encuentro desde el Zócalo de la Ciudad de México, en tanto que Pignatelli lo hizo del otro lado, como su antecesor, simulando que venía de Iztapalapa.En el acto histórico, organizado por Miguel Gleason, quien realiza el documental El reencuentro, 500 años Moctezuma y Cortés, Pignatelli dijo que esta semana fue una de las mejores de su vida, ya que tuvo la oportunidad de conocer a mucha gente y gozar de su hospitalidad y de la cocina, durante los días que le llevó realizar la Ruta de Cortés, recorrido que él inició por la Villa Rica, Cempoala, La Antigua, el Puerto de Veracruz, Tlaxcala, Cholula y el Paso de Cortés, que se ubica entre los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.Emocionado expresó que "todo fue increíble, maravilloso, me siento muy conectado en México. He venido muchas para bucear o escalar, pero ahorita fue otra cosa, me siento muy conectado con este con este país que quiero, estoy aquí con el corazón abierto, quiero agradecer, tengo muchas emociones ,estoy muy feliz y honrado gracias, gracias de corazón".Al hacer uso de la palabra, Federico Acosta, descendiente de Moctezuma II, recordó que hoy se conmemoran los 500 años de un momento histórico para todos los mexicanos."Independientemente de lo que pasó en ese momento, es la es la fusión de dos culturas, la europea y la nuestra, el resultado somos todos nosotros, porque la mayoría en este país tenemos sangre española y mexicana. Yo representó a mi familia, somos descendientes descendientes de Moctezuma II, somos una gran familia, México es un país increíble", dijoFrente a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que España y el Vaticano pidan perdón por las atrocidades de la Conquista, Acosta comentó: "Francamente no puedo opinar al respecto, porque eso es un tema que tiene que ver con el gobierno de México yo solamente represento a mi familia".