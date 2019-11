Desciende México en competitividad

Ciudad de México.- En 2018, el Índice Nacional de Competitividad (INC) del país bajó 0.46% por los descensos en tres de las siete variables que lo integran, tras caer 0.90% el año previo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La parte de capacidades fue la de peor desempeño en ese año, ya que se redujo 2.68% respecto a 2017 e hiló tres años con números en contra, por lo que en el periodo 2011-2018 presentó una tasa de crecimiento promedio de 0.14 por ciento.



La información del Instituto reveló que durante el año pasado el resultado en capacidades tuvo que ver con los declives en todos sus subcomponentes: educación avanzada se hundió 6.18%, salud cedió 1.61% y educación básica, 0.13 por ciento.



La variable de instituciones también presentó una variación negativa, al reducirse 2.45% su competitividad en 2018, sin perder de vista que un año atrás se desplomó 4.33 por ciento.



La innovación se contrajo 1.39% en 2018 por variaciones desfavorables en resultado de la innovación, de 1.91%, y en incentivo a la innovación, de 0.78 por ciento.



En contraste, cuatro de los componentes del INC obtuvieron avances en 2018, encabezados por medio ambiente e inclusión social, al aumentar 1.61 por ciento.



Por otro lado, el Instituto destaca que el INC tuvo un crecimiento promedio de 0.76% en el lapso 2011-2018, de la mano de los números favorables en seis de sus siete componentes.