Descongelan cuentas bancarias de Elba Esther

“Se ordena dejar sin efectos el aseguramiento del 27 de febrero de 2013, únicamente por lo que hace a todas y cada una de las cuentas bancarias, recursos, inversiones, derechos, contratos, acciones, cajas de seguridad en las que se encuentren como titulares los beneficiarios, representantes, autorizados, relacionados y apoderados de (...) Elba Esther Gordillo Morales”, detalla un oficio de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM).

Después de haber permanecido congeladas durante más de seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo -estimados en varios cientos millones de pesos según la extinta Procuraduría General de la República- fueron liberadas hoy, por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó Milenio Junto con Gordillo Morales, también fueron beneficiados tres ex funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) implicados en la fallida investigación por el desvío de más de 2 mil 500 millones de pesos de fondos sindicales.Así, la UIF ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descongelar de manera final las cuentas de Nora Guadalupe Martínez, secretaria en el área de caja general del SNTE, y quien permaneció en prisión seis años, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.En su puesto, aprobaba pagos de nómina, proveedores y viáticos de transporte; fue testigo protegido en el caso contra Gordillo.En el oficio, también se ordena descongelar las cuentas de Erick Salvador Rodríguez, hermano de Francisco Rodríguez, ex esposo de Elba Esther y colaborador cercano de Héctor Jesús Hernández, ex tesorero del sindicato.Cabe destacar que Rodriguez participó como testigo protegido de la PGR y fue pieza clave en las acusaciones contra Gordillo Morales, hasta su fallecimiento en 2015 por complicaciones cardíacas, por lo que el descongelamiento de sus cuentas será en beneficio de su familia., cuando se preparaba pata abordar un vuelo privado; después fue llevada al Penal de Santa Martha Acatitla.