Desconocen a dirigencia del STUAC

Saltillo, Coah.- Los problemas al interior de la UA de C continúan, ya que a pesar de que la actual dirigencia del sindicato de esa casa de estudios ha interpuesto diversos amparos, la Junta de Conciliación y Arbitraje sigue sin reconocer al Comité Ejecutivo encabezado por María de la Luz López Saucedo, quien de acuerdo con lo dispuesto por la junta, no está reconocida legalmente por haber excedido el periodo al frente del STUAC.



La noche del jueves, personal de Conciliación y Arbitraje, la rectoría y el propio sindicato se reunieron para evaluar la situación, ya que de acuerdo con las autoridades universitarias y acorde a la Junta de Conciliación, el sindicato debe convocar a nuevas elecciones.



Trascendió que el poder Judicial Federal ya habría rechazado algunos de los amparos de la dirigencia del STUAC, sin embargo hasta este viernes, la rectoría no había sido notificada.



Se trató de localizar a López Saucedo para que hablara sobre estos amparos, pero no se le encontró en sus oficinas.



El rector Salvador Hernández Vélez comentó que el amparo aún no procede, pues está en revisión al así ordenarlo el Colegiado al Juez Federal de Amparo.



Señaló que no se había notificado aún de manera oficial sobre la resolución de dichos amparos, pero ello podría suceder en estos días, y reiteró su disposición a respetar la ley.