Desconocen hijos de José José el paradero de su cuerpo

—Vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a entrar a ver qué nos van a decir, la información está a cuenta gotas. México es el lugar donde José José debe estar, no entiendo por qué estamos viviendo esto, no estamos peleando el dinero y ni la herencia, dijo José Joel al bajarse de la camioneta en la que también se encontraba su hermana Marysol.



José Joel y Marysol llegaron a la funeraria donde supuestamente se velarían los restos de su padre José José, quien falleció este sábado a los 71 años en el Hospital Homestead, en el sur de Florida.Al arribar a la funeraria,leal hijo mayor de “El Príncipe de la Canción”, pero enLos hijos mayores de José José, quienes tenían más de un año de no ver a su papá, viajaron la madrugada de este domingo a Miami, acompañados de Laura Núñez, expublicista del intérprete de temas como El triste, Payaso y Almohada.“El Príncipe de la Canción” murió este sábado 28 de septiembre, tras complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo.Marysol y José Joel dejaron de tener contacto con su padre luego de que Sarita Sosa, hija menor de éste, se lo llevó del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” a un hospital privado de Miami para que continuara su rehabilitación, tras haber sido operado de un tumor cancerígeno en el páncreas.Al no tener comunicación con José José y ante la desesperación y preocupación por no saber acerca de su estado de salud, hace unos días sus hijos mayores entablaron una demanda contra Sarita Sosa con el propósito de que les permitiera verlo.