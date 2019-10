Desconocen los arreglos al interior del STUAC

Saltillo, Coah.- Hasta ayer, nadie había enterado a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la constitución de un comité interino del Sindicato de la UAdeC, que busca sustituir al Comité Ejecutivo encabezado por María de la Luz López Saucedo, y que legalmente está desconocido por la propia Junta.



Gilberto Silva González, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Saltillo, dijo que se enteró a través de los medios que delegados sindicales habían creado una comisión interina, como lo indica el estatuto del STUAC, pero nadie ha dado cuenta de manera oficial a la oficina.



“Aquí ante nosotros no nos han venido a solicitar nada, incluso si no me equivoco el viernes de la semana pasada, salió una nota en algún medio de comunicación aquí que iban a venir a la Junta de Conciliación a solicitarnos que validáramos eso… es momento que no hemos recibido nosotros ningún documento de ello”.



Silva González dijo que ante las dos convocatorias lanzadas para la renovación de la dirigencia del STUAC, una por parte del Comité Ejecutivo y otra por parte del comité interino, será el sindicato el encargado de dirimir cuál es la convocatoria válida.