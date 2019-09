Desconocen militantes de Morena en Ramos a dirigente

Ramos Arizpe, Coah.- Los militantes de MORENA en Ramos Arizpe, desconocen a su dirigente local del partido, Juana María Calvillo Peña, porque el presidente de esta organización política, José Guadalupe Céspedes Casas, no se los ha notificado oficialmente de su nombramiento, informo, el regidor, Carlos Ramos Martínez.



El edil de Movimiento Regeneración Nacional dijo que está enterado de dicho cargo porque lo leyó en las redes sociales, y desconoce si Calvillo Peña vive en Ramos Arizpe o en la capital de Coahuila.



Ramos Martínez acepta que en la localidad existen varios colectivos de MORENA que sumados son cerca de 65 miembros o poquito más. Asimismo, reconoce que no tienen hasta el momento unas oficinas propias donde esté instalado el comité municipal de este organismo político.



El regidor de la actual administración municipal reconoce que al interior de este partido en la localidad hay divisionismo, porque la militancia está convencida de que no hay un verdadero liderazgo por parte del monclovense Cespedes Casas.



Dice que el senador Armando Guadiana Tijerina y el propio delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, están enterados de todo lo sucede al interior de MORENA Ramos Arizpe.