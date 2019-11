Descubren falla en la app de Facebook que abre la cámara del iPhone

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Thanks for flagging this. This sounds like a bug, we are looking into it. — Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019

Una aparente falla en la actualización de la aplicación deparahace que ésta abra la cámara del teléfono mientras el usuario navega a través de ella.La anomalía fue denunciada enpor el usuarioy encontró respuesta del vicepresidente de integridad de Facebook, Guy Rosen, quien ofreció investigar el caso.“Encontré un problema de seguridad y privacidad en Facebook. Cuando la aplicación está abierta, utiliza activamente la cámara. Encontré un error en la aplicación que te permite ver la cámara abierta detrás de tu feed (el muro de noticias). Tenga en cuenta que tenía la cámara apuntando a la alfombra”, escribió Maddux, quien acompañó su denuncia con un video.Más tarde aseguró que pudo confirmar la falla en cinco iPhones diferentes, todos con el sistema operativo 13.2.2.Rosen, quien suele firmar los comunicados de Facebook relacionados con seguridad y privacidad, le respondió también en Twitter: “Gracias por señalarnos esto. Suena como un error, lo estamos investigando”.Esta nueva polémica sobre el manejo de la privacidad en la red social fundada por Mark Zuckerberg aparece justo cuando Facebook está estrenando logotipo de la empresa, para distinguirlo del de la aplicación, y anunció el lanzamiento en Estados Unidos de la plataforma Facebook Pay, que permite realizar pagos y otras transacciones financieras por medio de esa red, Instagram y WhatsApp.