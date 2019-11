Desde el más allá llega el ‘Festival de Muertos’

Piedras Negras, Coah.- Desde el más allá llegó el “Festival de Muertos 2019” al panteón municipal de Piedras Negras, con leyendas y un musical inspirado en la película Coco, a donde asistieron muchas familias.



Fueron los estudiantes de la licenciatura en Educación de la Universidad Vizcaya de las Américas, quienes presentaron los cuadros que tuvieron mucho colorido y música.



Con “Cuéntame una leyenda”, los estudiantes universitarios compartieron leyendas como La Pascualita y La Mulata en el marco del festival organizado por el municipio de Piedras Negras, DIF Municipal y Casa de las Artes.



El rojizo del crepúsculo dio paso a la negra noche y entre las tumbas los asistentes que no quisieron perderse de este evento que se realizó en el marco del Festival del Día de Muertos.



Con la Pascualita, el público se fue adentrando a la historia de Pascualita Esparza dueña de una tienda de vestidos que colocó un extraño maniquí en su aparador y que llamaba la atención por su gran belleza.



Muchas novias entran a la tienda de vestidos, pero ya no salen, solo la gente que pasa por ahí ve maniquíes nuevos.



La Mulata fue otra leyenda que compartieron, donde una mujer de gran belleza y quien dejó con mal de amores al alcalde una ciudad, fue encarcelada, sin embargo, no tardó mucho en salir, ya que dibujó sorprendentemente un barco a través de este escapó.





¿Dónde y cuándo?



» Hoy viernes 1 de noviembre



» 19:00 horas



» Plaza de las Culturas



» Entrada libre





COMPARTIRÁN GRAN PAN DE MUERTOS



Laura Alicia Muñoz Mendoza, directora de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras, detalló que los estudiantes del plantel educativo participan en las actividades del Festival de Día de Muertos.



Resaltó que para este viernes, son alrededor de 120 estudiantes de la licenciatura en Gastronomía, quienes participarán en la elaboración del pan de muertos que tendrá un perímetro de 15 metros por 15 metros, donde se van a tener 2 mil 200 piezas de pan.



Destacó en el panteón municipal se presentaron estudiantes de la licenciatura en Educación con dos leyendas y un musical inspirado en la película Coco.



Además de que este viernes también se tendrá participación en el concurso de tapetes por parte de los universitarios.



“Es involucrarlos con el festejo de tradiciones mexicanas y aporten su trabajo”, indicó. “Es compartir con la comunidad de Piedras Negras”, agregó.



Resaltó que con la Presidencia Municipal han trabajado con una muy buena sinergia, por ello, tienen participación en varios programas tanto con el DIF como con la Presidencia de manera directa..