Desde octubre tu patrón estará obligado a cuidarte del estrés

Ciudad de México.- Con la aprobación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035 entrará en vigor en el mes de octubre del 2019 a nivel nacional y será cumplimiento obligatorio a partir de octubre de 2020, las pequeñas, medianas y grandes empresas deberán atender factores de riesgo psicosociales que padece su personal, como el estrés laboral, ansiedad y desequilibrio del sueño. Esto para propiciar un entorno organizacional favorable y proteger la salud mental de los trabajadores mexicanos.



El Mtro. Arturo Orozco Magallón, Coordinador de la Licenciatura de Psicología Organizacional (LPO) de CETYS Universidad Campus Tijuana, explicó que la medida obligará a las empresas, no solo a identificar estos factores, sino a atenderlas con medidas de prevención, acciones de control seguras y confidenciales, con lo que promoverá un mejor ambiente para los trabajadores.



Se hace un diagnóstico, de ese se hace un plan para atacar a todas las áreas descuidadas y se tiene que llevar a cabo con las acciones. Lo más claro es atender la carga de trabajo, la violencia, la relación jefe-seguidores es decir un mal liderazgo, incluso el acoso laboral”, especificó el especialista de CETYS Universidad.



Durante el 2019 las empresas deben identificar estos factores y para finales del 2020 la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá aplicar sanciones de no encontrar que se identificaron estos factores y que fueron atendidos a través de un plan de acción, advirtió el Mtro. Orozco Magallón.



Si tú tienes a los trabajadores 6 días a la semana, tienes que hacer algo porque un día no es suficiente para que se recuperen, y entonces les va a preguntar la autoridad ¿qué estás haciendo por la gente? y tiene que dar respuesta. Sería como realizar actividades que atiendan la ansiedad, el estrés, los posibles trastornos del sueño y sabemos que esos trastornos regularmente vienen por la depresión, así que de paso se atiende eso también”, añadió.



Actualmente el Coordinador de la LPO del campus Tijuana ha apoyado a algunas empresas de la región fronteriza interesadas en cumplir con esta medida. Las de mayor personal son las que más requieren atender dichas necesidades.



Con base en recientes estudios a nivel nacional, 43% de los mexicanos padece de estrés laboral y 33% es adicto al trabajo, por lo que la NOM 035 equilibrará la vida laboral y personal de cada integrante de una empresa.



Con información de Excelsior