Desgarradora carta de la prometida del militar acribillado en Culiacán

CARTA COMPLETA



C.R.



Me prometiste que siempre estaríamos juntos, que nada ni nadie nos separaría, y que a pesar de las tantas peleas me amabas con el corazón, me prometiste esperarme cuando terminara de estudiar para empezar nuestra vida juntos, teníamos tantos proyectos juntos y el que mas nos daba ilusión además de formas una familia era tener nuestro propio negocio donde daríamos empleos a muchas personas, me prometiste llevarme en semana santa a conocer tu familia, me platicabas de ella y me encantaba ver como tus ojitos se iluminaban con el solo pensar pasar juntos ese momento.



Prometiste pasar navidad y año nuevo a mi lado, me prometiste que estando en tu trabajo nada te pasaría porque sabias cuidarte muy bien, me decías que quizás no eras el mejor novio pero que a pesar de todo ello harías el esfuerzo por serlo aunque para mi ya lo eras el mejor del universo, me prometiste que te saldrías de trabajar de ahí y le echaras ganas a la vida en un trabajo común para poder pasar a mi lado mucho mas tiempo y si teníamos una familia para poder ver crecer a nuestros hijos.



Recuerdo que te decía que sin importar tu trabajo yo estaría siempre a tu lado como hasta este momento, prometiste estar presente como mi fan número 1 cuando yo terminara la escuela y me graduara, que te sentías el hombre mas orgulloso del mundo por tener a una novia como yo que a pesar de tu temperamento, y lo celoso que eras decías que como seguía a tu lado siendo que había muchos partidos mejor que tu, y te decía que así hubiese millones y mejores te elegiría siempre a ti, me prometiste nunca dejarme sola y apoyarme en cada decisión que tomara al igual que yo a ti, me prometiste incluso vernos mañana antes de irte a tu puerto y que regresando de Veracruz pasarías unos días a mi lado.



Me prometiste tantas cosas ..¿y ahora, cómo le hago? ¿cómo le hago para superar el que ya no te vea nunca más, el que ya no pueda besar tu boquita y ver tus lindos ojitos chiquitos de regalo como yo te decía mi hermoso regalo, como le hago cada mañana para resignarme que ya nunca mas veré tu mensaje de buenos días ni de buenas noches o esas llamadas que me hacías por las tardes o antes de dormir, cómo le hago para superar su ausencia si tu eras mi complemento eras mi otra mitad eras mi todo, ahora a quien le pregunto como amaneciste mi amor, como te fue en tu día, a quien acudiré cuando tenga un problema y quiera un consejo a quien le diré que me de su opinión acerca de como se ve mi ropa y por supuesto como me veo, ahora por quien me desvelo y despierto con una ilusión de verlo de escucharlo….



¿Porqué amor mio? Porqué te fuiste sin despedirte de mi, porque me abandonas ahora que mas necesito de tu apoyo de tus abrazos y tus palabras ahora que hago sin ti si tu eras quien me motivaba a ser mejor persona y por quien no rendirme nunca a pesar de todo lo que vivimos en este tiempo ahora como le hago para superar tu ausencia y como me explico a mi misma que ya no estas que todos esos planes que teníamos juntos ya se esfumaron ya no existen, ahora a quien le digo que era el amor de mi vida y que estaba tan orgullosa de la persona que era, a quien le digo mi héroe sin capa porque admiraba lo que hacías y sobre todo tu valentía, a quien le digo que era mi ejemplo cuando los golpes de la vida se acercaban y me daba fuerzas para seguir…



Hoy Dios te llevó con él porque necesitaba de elementos tan inteligentes, fuertes, valientes y tercos como tu…siempre te llevaré en mi Corazón como la persona alegre, gruñona, de corazón noble pero aparentemente duro, te amo tanto negro, te amo con todas mis fuerzas …te me adelantaste me fallaste porque recuerda que quien quería irse primero era yo, porque no soportaría vivir sin ti…hoy el cielo esta de fiesta porque ganó una gran persona pero la tierra esta de luto por tu partida…te mando un fuerte abrazo hasta el cielo y un beso…este no es un adiós por siempre sino un hasta luego porque el día que yo me vaya nos volveremos a encontrar y estaremos juntos como lo prometimos….te amo



F. G. mi negrito hermoso



El pasado 17 de octubre, Culiacán se convirtió en una ciudad sitiada por el narco terror tras la captura del hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Jaquín “El Chapo” Guzmán. Tras varias horas de terror, el saldo de la operación de la Guardia Nacional en Culiacán fue preocupante, pero según expertos si no se hubiera detenido el resultado fuera otro.para que el gobierno cambiaran de opinión y soltaran al chamaco del chapo” escribió una usuaria de Facebook.A pesar del hermetismo oficial acerca del número de heridos y muertos en este fallido operativo, en redes sociales se da cuenta de que entre los muertos se encuentra un elemento de laz.Un joven militar de 26 años que perdió la vida a manos de sicarios (según fuentes, hay un vídeo en donde se observa al militar siendo arrastrado para después cruelmente recibir ráfagas y disparos hasta ser desfigurado).Y por cuyo asesinato el presidente dedecir que su decisión “evito la muertes de cientos de mexicanos”. Si, así es, pero se sacrificó a uno al que dejo en el olvido.Su novia, una joven de 21 años de edad, tenía planes de abrir un negocio junto a su amor – no sucedió, su patria lo reclamo y murió en cumplimiento de su deber- le escribió una carta póstuma.“Siempre te llevaré en mi corazón fuiste lo más bello que me pudo pasar en la vida te amooo” es lo último que ha escrito en su perfil de Facebook después de dedicarle un texto a su “fan número 1”.