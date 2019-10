Desmienten desabasto de gasolina en Guanajuato

En #Gto NO tenemos desabasto de gasolina, hace unos momentos hablé con Javier González, Director de Logística de @Pemex y me asegura que hay suministro normal.

No hay razón para hacer filas, sí hay gasolina. — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 24, 2019

El gobernador de Guanajuato,, informó a través de redes sociales que el estado no tiene desabasto de gasolina.Señaló que habló con Javier González, director de Logística de Pemex, quien le aseguró que hay suministro normal de gasolina en Guanajuato.Por lo que pidió a la población no realizar compras de pánico y no hacer caso a falsos rumores.En tanto, el Municipio de León también aclaró que no existe desabasto de gasolina en el Ayuntamiento y pidió a la población evitar hacer compras de pánico.