Desnudos y sentadillas: represión a mujeres que protestan en Chile

Laslibran una doble lucha en las calles: una por su país y otra por el género. Se reportan más de 17 denuncias de violación y acoso sexual por parte de los carabineros. Katiuska Rojas, presidenta delen Santiago dijo aque "las fuerzas policiales están vulnerando derechos en los centros de detención".y ladenunciaron irregularidades de lasen las calles y centros de detención, en el marco de las protestas que vive el país desde hace casi una semana.Además de los más de 18 muertos por enfrentamientos con el Ejército, un sector vulnerable ante el Estado de Emergencia son hoy las mujeres que participan en las protestas. A medida que pasan los días son más las que se atreven a denunciar las vejaciones a las que han sido sometidas en los centros de detención por los guardias de seguridad., las cuales no sólo reportan acoso y violaciones a mujeres en los centros de detención, sino también a otros ciudadanos que se reconocen dentro del mundo de la diversidad sexual, como lesbianas y gays, cuyos derechos han sido también vulnerados", contó Rojas.Desde else ha activado una colaboración conjunta con el I, el Colegio Médico, y las organizaciones feministas como ABOFEM que básicamente se centra en acumular y reportar las denuncias."Hasta ahora hacemos las denuncias en conjunto y vemos cómo protocolizar el proceso para las muestras de exámenes físicos. También nos preparamos para acompañar a las mujeres en todo el protocolo médico que permita constatar las lesiones y en todo el proceso psicosocial", explicó Rojas.Estas instituciones remarcaron la gravedad del tema y exigieron tanto al gobierno de Sebastián Piñera como al Ejército y Carabineros de Chile que intervenga de manera urgente para poner fin a la situación., explican que entre las prácticas más denunciadas están el desnudamiento forzado con sentadillas, prohibido por demás en los protocolos de carabineros. También destacaron haber recibido relatos directos de tocamientos con armas y simulación de penetración con el arma de fuego, todos provenientes de la misma comisaría en la zona metropolitana de Santiago, según publicó el portal chileno"Está muy repetido que las desnudan y las hacen hacer sentadillas para revisar si almacenan algo en su cavidad vaginal. Eso se repite bastante, y como forma de castigo también", contó a medio chileno la abogadaAdemás, se han dado amenazas directas de agresión sexual a mujeres que son detenidas. Las fuerzas del orden las amenazan con violarlas si no cumplen con lo que se les pide, o simplemente por protestar, dijo Zamora.Mientras tanto, las denuncias sólo recaen en oídos sordos de la. De acuerdo con la presidenta del Colegio de Matronas, hasta ahora ningunas de las asociaciones denunciantes ha recibido respuestas de ninguna índole."Nos parece inaceptable que esto lo tratemos de solucionar organizaciones que tenemos una responsabilidad social y sin el apoyo del Gobierno. Por eso hoy día lo más importante es frenar este tipo de violaciones a los derechos fundamentales de las personas, y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que están en la lucha", dijo Rojas.Sobre los últimos cambios formulados por el, la presidenta del colectivo de matronas dijo que "no han generado ningún impacto sustancial frente a las reales demandas que tiene la sociedad"."Hoy no solo se está pidiendo el congelamiento del pasaje de metro sino que han llegado demandas desde todos los frentes y todos los colectivos por tanto el escenario es bastante complejo, porque de parte del Estado sólo hemos tenido como respuesta represión y displicencia", añadió."La verdad no estamos dispuestos ya como sociedad chilena a quedarnos tranquilos con una simple aspirina, esperamos respuestas reales y estructurales (...) la sociedad completa exige una nueva constitución y la salida del", denunció Rojas.