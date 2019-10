AMLO despedirá a quienes intervengan en procesos internos de partidos

El presidenteindicó que los militantes y dirigentes dedeben resolver sobre la elección interna del partido.“Es un asunto que deben resolver militantes y dirigentes de Morena“, aseveró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.Advirtió que los servidores públicos quede los partidosy pedirá a la Procuraduría electoral de la FGR que intervenga para que sea juzgado quien participe a favor de candidatos utilizando recursos del gobierno.“Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo, porque no queremos vernos involucrados”, agregó.Señaló que quien quiera hacer trabajo partidista está en libertad, pero la función del gobierno es otra.El presidente López Obrador afirmó que, pues ya no hay partido de estado.Afirmó que no es de izquierda “el corrupto, el trepador, el que no pone por delante los ideales y principios”.