‘Despenalización del aborto en Oaxaca es una lucha feminista’

Ciudad de México.- La aprobación de la despenalización del aborto en Oaxaca a partir de las 12 semanas de gestación, ocurrida ayer en el Congreso de ese estado es un hecho histórico que se alcanzó por la fuerza de Morena en el estado, afirmó la Diputada local, Hilda Pérez Luis



En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la legisladora afirmó que fue un hecho “histórico para las mujeres de Oaxaca. Es una lucha feminista de hace muchos años. Hace 10 años se presentó esta iniciativa sin embargo no se contaba con el contexto político para poder hacerla realidad”.



Detalló que “hoy la fuerza que tiene Morena en el estado nos dio la oportunidad de ser mayoría en el Congreso y con una agenda progresista le pudimos dar certeza finalmente a esta ley. No fue fácil, hubo muchas presiones de diferentes grupos religiosos que estuvieron presionando de alguna manera para que no pasara”, afirmó.



Hilda Pérez Luis precisó que esta Ley entrará en vigor una vez publicada por el Ejecutivo estatal, aproximadamente en unos 15 días más, y explicó que en Oaxaca ya existe la norma en materia de salud ‘046’, que contempla este apoyo a las mujeres y que da seguridad a los médicos que lo practiquen.



Indicó el apoyo de “diferentes organismos (del sector salud) que ya han estado comentando la práctica de una norma que ya existe, la Norma 046, que ya contempla este servicio. Entonces no es nuevo para el sector salud. Hoy le damos certeza incluso a los médicos de que puedan hacerlo sin que haya una penalidad para ellos”, precisó.