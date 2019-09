Despenalización del aborto podría darse en todo el país: experta

Ciudad de México.- El decreto para despenalizar el aborto en Oaxaca, por cualquier causa, durante las 12 primeras semanas de gestación, sienta un precedente para que esta legislación se generalice en todo el país, consideró Marta Lamas, antropóloga, catedrática y experta en asuntos de género.



En entrevista para Excélsior Televisión, Lamas comentó que lo sucedido en el congreso de Oaxaca junto con la legislación existente en la Ciudad de México, puede “generalizarse, para que las mujeres que buscan la interrupción legal del embarazo no tengan que trasladarse”.



Recordó que desde hace 10 años en la capital del país se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, y se cuenta con una buena experiencia y atención en los servicios de salud.



En opinión de Lamas, la configuración legislativa es lo que hará la diferencia en los Congresos estatales, de una mayoría de mujeres del partido Morena.



La ley desde hace 10 años se hizo todo el planteamiento (para la interrupción legal del embarazo), es la nueva la legislatura con la mayoría de Morena que la saca y la vota”, dijo.



Mencionó que hay procesos iniciados en Guerrero y Morelos para despenalizar el aborto, pero que no prosperaron.



Se detuvieron en Guerrero y Morelos, que eran estados gobernadores por el PRD y donde el PRI fue el partido que impidió el proceso en ambos casos”.



Abundó que el caso de Oaxaca muestra cómo la llegada de diputas mujeres de Morena será un cambio en términos de la aceptación de una ley humanitaria y que “hasta se queda corta con lo que ya existe en otras partes del mundo”.



Marta Lamas reconoció el trabajo de legisladoras jóvenes y progresistas que hicieron un cambio en Oaxaca. “Hay libertad de conciencia, pero también hay posición política”.



Comentó que si bien existen 17 estados del país que consagran el derecho a la vida desde la concepción, dijo que lo que se debe cambiar es el Código Penal para no criminalizar a las mujeres por la interrupción de un embarazo.