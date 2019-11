Destina Coahuila $260 millones a digitalización

Saltillo, Coah.- Con una inversión de 260 millones de pesos el Gobierno de Coahuila inició un proceso de digitalización de 2 millones 600 mil actas en los archivos del Registro Público de la Propiedad.



El Gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que con esto buscan reducir los tiempos de los trámites, eliminar la corrupción existente y mejorar la certidumbre jurídica de ciudadanos y empresas.



"Hoy se inicia uno de los proyectos más grandes de mi gobierno. El costo no es el más oneroso dentro de los proyectos, pero sí es importante", declaró.



Javier Lechuga, Director del Registro Público de la Propiedad, dijo que hace dos meses iniciaron con la digitalización de archivos en el Registro Público de Saltillo, el de mayor tamaño, con un avance de 300 mil documentos.



"El sistema que estamos implementando viene de España y ha sido implementado en muchos lados, inclusive en la Ciudad de México, tengo entendido que en Nuevo León parte del sistema que lo están usando, Tamaulipas lo está usando".



"Ahorita se tardan mucho los trámites y esto genera que no haya créditos, que no haya actividad económica y que haya actos de corrupción. En Saltillo se tardan de dos a tres meses los trámites y en Torreón promedian 36 días".



En un evento donde concurrieron notarios públicos, arquitectos y personas relacionadas con el ramo inmobiliario, el Gobierno de Coahuila arrancó este lunes con una serie de foros de consulta que se realizarán en las ocho sedes del Registro Público de la Propiedad.



En Saltillo, el sistema digitalizado comenzará a operar el 7 de enero de 2020 y los demás registros públicos se irán actualizando paulatinamente.