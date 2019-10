Destinarán 18 mdp para pagar adeudos en Veracruz

"En apoyo a las jugadoras y jugadores de Veracruz, he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos que cada año se aportan a la Asociación de Jugadores para que esté a partir de la siguiente semana a disposición de la Comisión de Controversias", dijo en conferencia de prensa.



"En apoyo a los jugadores, jugadoras y en su caso al cuerpo técnico, que se traslade este sábado a la ciudad de Veracruz para que se reciban controversias el día domingo y el día lunes, que se reciban las pruebas conducentes de ambas partes el día martes, que se resuelva de manera exprés el día miércoles para que en su caso podamos tener la posibilidad de realizar anticipos a estas controversias financiadas con este fondo que estoy autorizando el día viernes, de tal manera que los jugadores y las jugadoras lleguen a la Jornada 15 con dinero en sus cuentas", estableció.



"Estamos buscando que el Club Vercruz pague sus adeudos en caso de que así se demuestre. Si se comprueba que hay adeudos de parte del Club Veracruz, los tendrán que pagar", indicó De Luisa, agregando que no pedirán a otro club ayudar a pagar lo que deban los Tiburones.



Luego de que los jugadores de los Tiburones amenazaran con no presentarse a jugar ante Tigres por los adeudos, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, reveló que autorizó un fondo de 18 millones de pesos para arreglar la situación.De Luisa explicó que también le pidió al presidente de la Comisión de Controversías que se trasladen a Veracruz para atender las quejas de los jugadores.Para que la FMF use el fondo, los jugadores afectados deben presentar una queja en la Comisión de Controversias.Agregó De Luisa que no está de acuerdo con la forma que ha actuado la Asociación de Jugadores en los últimos días.