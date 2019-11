Detecta Profeco glucosa en edulcorantes

"Debido a las características de los productos, se recomienda leer las etiquetas, pues brindan información sobre los contenidos nutrimentales e ingredientes que pueden ayudar al consumidor a tomar mejores decisión de compra", expuso la dependencia en el comunicado.

Tras analizar 31 marcas de edulcorantes de mesa que contienen stevia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que algunos de estos sustitutos de azúcar incluyen fructosa o glucosa y no la declaran.la dependencia informó que los edulcorantes combinan la stevia con azúcar (sacarosa), fructosa o glucosa (dextrosa).Subrayó que este dato es importante para aquellas personas que tienen restricciones sobre el consumo de azúcar.en presentación de 300 gramos de la marca Great Value incluye glucosa entre sus ingredientes y no la declara en algunas muestras de los productos que comercializa.Además, detectó que otras marcas no exhiben en sus etiquetas la Ingesta Diaria Admisible de stevia, es decir, de glucósidos de esteviol, establecida en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 4 miligramos por kilogramo de peso corporal.Los productos que no declaran estos datos son Sweeny Endulzante sin calorías stevia, en su presentación de 300 gramos; Zulka Azúcar & Stevia de 500 gramos; Great Value Endulzante sin calorías con extracto de stevia de 300 gramos; Selecto Brand Edulcorante de mesa con 3% de stevia; Endulzante con stevia de 100 gramos; Natural fit Auténtico. Endulzante de stevia de 96 gramos, y Sweeny Endulzante sin calorías stevia, en su muestra de 54 gramos., la ingesta de edulcorantes cada día es mayor debido a que están presentes en una gran variedad de alimentos, por lo que consideró necesario conocer la cantidad máxima de stevia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque algún efecto adverso para su salud.Agregó que en el mercado existen edulcorantes de mesa solo con stevia o combinados con otros edulcorantes no calóricos, con azúcares de bajo contenido energético, llamados polioles, o con edulcorantes calóricos.El estudio se realizó del 8 de abril al 15 de septiembre de 2019 y los resultados se publicaron en el número de noviembre de la