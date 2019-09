Detecta UIF desvíos en promoción de Sectur

Hemos analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Coincido con la posición de la @SECTUR_mx y su titular @TorrucoTurismo. Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 20, 2019

Lade la Secretaría de Hacienda presentará una denuncia en contra del extintopor el presunto desvío de recursos., titular de la dependencia, señaló que tras una investigación se hallaron presuntos pagos superfluos y un posible desvío de recursos en el organismo que estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo.En su cuenta de Twitter, el funcionario refirió que el análisis de la información coincide con la posición de la propiay de su titular,“Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia”, adelantó en la red social el funcionario federal.Elera el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de México a nivel internacional.En tanto, el presidente, aseguró que no hubo una motivación de venganza contra la exsecretaria de Sedatu,, luego que el miércoles fuera inhabilitada por 10 años para desempeñarse en cargos del servicio público por falsear su declaración patrimonial.“Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, no es mi fuerte la venganza. También no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados, en este caso que eran denuncias que se habían presentado con anterioridad”, aseguró el Mandatario.